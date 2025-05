Furia Roma sul rigore, Rocchi promuove Sozza

L'AIA risponde a Claudio Ranieri e, come spesso accade, si schiera a difesa dell'operato degli arbitri, nello specifico ad Abisso che a Bergamo ha richiamato al monitor l'arbitro Sozza per revocare un rigore della Roma. La questione ha monopolizzato le proteste dei tifosi. [...] Ranieri ha puntato il dito verso il protocollo del VAR. Ieri è arrivata la risposta dell'AIA da parte del presidente Zappi: "Non era calcio di rigore e il VAR è intervenuto nel pieno rispetto del protocollo, correggendo un errore chiaro e determinante". Risposta anche rivolta al tecnico della Roma: "Siamo sinceramente dispiaciuti di Claudio Ranieri, che è un allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza. Ed è proprio per questo che le sue parole hanno un peso rilevante". [...] Resta la delusione dovuta ad una situazione che ha penalizzato i giallorossi per l'ennesima volta alla zona Champions che rischia di decidersi per un punto. [...]

(corsera)