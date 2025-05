Furia Ranieri: "Perché chiamare il VAR? Pasalic ha toccato Koné"

Non gli pesa tanto la sconfitta, ma come è arrivata. E quel rigore prima concesso e poi tolto con l'ausilio del Var proprio non gli va giù. E Claudio Ranieri, nel dopo gara, non fa proprio nulla per nasconderlo. Anzi. «Non parlerà nessun giocatore, non voglio che vengano squalificati - dice l'allenatore della Roma, visibilmente contrariato -. lo non dico se quello su Koné è rigore o meno, anche se per me lo è. Ma vorrei sapere se il Var poteva intervenire o meno e lo chiedo soprattutto a Rocchi. Ci hanno detto che sui contatti bassi, quelli su piedi, caviglie e ginocchia il Var non può intervenire e allora perché lo ha fatto? Vogliamo saperlo, per giustizia sportiva. E allora diteci: 'Abbiamo cambiato le regole, interveniamo sempre'. Nel caso lo accettiamo, anche se continueremo a non capire».[...]

«L'arbitro non mi ha dato spiegazioni sul rigore, evidentemente non ero degno di averle. Il quarto uomo invece ci ha detto: 'Pasalic lo ha preso, ma leggermente'. Ма cosa vuol dire leggermente? Non giudico se è rigore o meno, ma ci piace ci sia linearità sui giudizi». [...]

«Ma come si fa a dire che non c'è contatto? Si vede chiaramente che Pasalic si pianta con il piede e tocca Koné con il ginocchio. O ci spiegano a cosa dobbiamo attenerci e allora non si capisce più nulla. Questo francamente mi manda ai pazzi: o ha sbagliato il Var a richiamare Sozza o hanno cambiato il regola mento senza dircelo». [...]

(gasport)