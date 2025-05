Friedkin vede Gasperini e prepara l'accordo per il nuovo allenatore

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla panchina della Roma. Oggi andrà in scena il confronto decisivo tra l'allenatore di Grugliasco e il presidente Dan Friedkin. Un passaggio fondamentale per concludere l'accordo tra le parti. Il contratto è già pronto: triennale a circa 6 milioni di euro più bonus e percentuale sulle future plusvalenze. Manca solo l'ufficializzazione della separazione dai bergamaschi e soprattutto il confronto con il patron giallorosso. [...] Il nome di Gasperini era in cima alla lista di Claudio Ranieri sin dall'inizio. l'Atalanta grazie al tecnico piemontese è diventata una realtà europea e ha portato profili sconosciuti a diventare asset da decine di milioni. A Trigoria è ciò che vogliono: una Roma che abbia un'idea di gioco e un'impronta riconoscibile. [...] Il nodo più delicato riguarda il mercato, questione che sarà al centro del contatto odierno tra Gasp e Dan Friedkin. L'allenatore ha chiesto una condivisione piena delle scelte, non tanto in termini di nomi, ma, di visione. La fumata bianca si baserà proprio su questo. Il conto alla rovescia è iniziato e, se tutto procederà secondo i piani, già nel weekend potrebbe arrivare il comunicato.

(La Repubblica)