Friedkin pronto a sbarcare per l'allenatore

L'aereo di Dan Friedkin è segnalato in Svizzera, dove la famiglia ha una residenza a St. Moritz. A Trigoria ci si aspetta il loro sbarco entro l'ultima partita della stagione allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan. Quella sarà l'ultima possibilità per tributare un omaggio a Claudio Ranieri, che verrà osannato dalla sua gente per l'ultima panchina della sua carriera. Ma, Friedkin vuole atterrare nella Capitale anche per l'annuncio del nuovo allenatore e della questione Pietralata. [...] Ad ogni modo, Dan Friedkin intende consegnare in Campidoglio il progetto definitivo che poi verrà sottoposto ad approvazione.