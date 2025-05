Friedkin, ora l'allenatore e lo stadio

L'aereo privato di Dan Friedkin ha toccato terra a Fiumicino nella serata di ieri, dopo aver fatto tappa a Malpensa proveniente dalla Svizzera. Un arrivo che non è passato inosservato, soprattutto per i tifosi della Roma. (...) Quando la proprietà si muove in prima persona, a Roma vuol dire solo una cosa, e cioè che è tempo di decisioni importanti. In cima all'agenda del presidente c'è naturalmente la scelta del nuovo allenatore. Negli ultimi giorni le voci si sono rincorse con sempre maggiore insistenza e il nome più caldo resta quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato avvistato nella Capitale in questi giorni, ufficialmente per assistere agli Internazionali di tennis. Ma le coincidenze, si sa, nel calcio contano fino a un certo punto, e nelle ultime ore sono aumentati i rumors su un contatto diretto. Friedkin deve e vuole chiudere un cerchio aperto da mesi e sciogliere i nodi di un futuro che dovrà necessariamente ripartire da una guida tecnica forte, capace di restituire ambizioni a una piazza esigente. (...) Sul tavolo anche le questioni legate al nuovo stadio. A Pietralata i preparativi sono entrati ormai nella fase operativa: lunedì è previsto l'avvio degli scavi archeologici, un passaggio fondamentale per il via libera definitivo. L'iniziale con-egna del progetto era stata fissata per il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, ma la morte di papa Francesco ha fatto slittare la tabella di marcia. L'obiettivo della società è ambizioso: iniziare i lavori entro la fine del 2025 e inaugurare il nuovo impianto nel 2027. (...)

(corsera)