Friedkin Group: gli stati generali a Trigoria. Tra Farioli e Pioli avanza Fabregas

[...] Lo stato maggiore dei Friedkin ieri si è riunito a Trigoria alimentando l'attesa per la nomina del prossimo allenatore e per la presentazione del progetto stadio slittata proprio a causa della morte di Papa Francesco. Nel centro sportivo giallorosso si sono visti Ana Dunkel, chief financial officer del Friedkin Group, ed Eric Williamson, vicepresidente del business development del TFG. Si sarebbe trattato però di un summit relativo alla situazione finanziaria del club, legata anche alle prossime mosse di mercato e alla formazione dell'organigramma societario.

Qualcosa, sul tema allenatore, potrebbe smuoversi invece a metà maggio quando i Friedkin sono attesi a Roma per l'ultima gara casalinga, all'Olimpico, contro il Milan. Tra le piste più calde, oltre a Farioli e Pioli, c'è da tenere in considerazione Fabregas. [...]

(gasport)