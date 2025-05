Friedkin decide, febbre Allegri

L'aereo privato di Dan Friedkin parte da Zurigo, si ferma a Milano e mentre Papa Leone XIV parla al mondo sorvola l'Italia in direzione Roma. Atterra all'aeroporto di Fiumicino ma nessuno nella Roma conferma la loro presenza a bordo. Dan ama i colpi di scena e chissà se tra qualche settimana (giorno?) ne regalerà uno ai romanisti annunciando l'ingaggio di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano è il sogno di tantissimi tifosi. Lui a Roma c'è da un paio di giorni, ufficialmente, per veder giocare domani sera l'amico Jannik Sinner. Singolare che la sua presenza coincida con quella dell'arrivo dell'aereo di Dan in Italia che in tarda serata è volato a San Marino. Il focus dei tifosi è sull'annuncio del nuovo tecnico: c'è chi spera possa avvenire dopo la partita con l'Atalanta con la benedizione di Ranieri e quando il quadro per la corsa Champions sarà più definito. Claudio lo ha inserito nella lista consegnata più di un mese fa alla proprietà ed è in attesa di un riscontro. Max è corteggiato anche dal Milan e dal Napoli. (...) A Trigoria resta tutto rigorosamente top secret. Forse anche perché ogni volta che Dan è nella Capitale avviene qualche stravolgimento che segna la storia del club. (...) Le radio non parlano d'altro, sui social si fa il toto allenatore. C'è chi ha visto Xavi atterrare all'aeroporto di Ciampino e subito ipotizza un suo futuro sulla panchina della Roma. Altri rispondono che è qui solo per gli Internazionali di tennis. Probabilmente una partita di Alcaraz la andrà a vedere, ma è arrivato in Italia principalmente per un evento al quale partecipa la moglie. Nessun contatto con Ghisolfi. (...) La tappa a Milano dei Friedkin, durata un paio d'ore, aveva fatto anche pensare a Cesc Fabregas che si trova nella vicina Como. Lo spagnolo è stato contattato nelle settimane scorse, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Piace a Ranieri ma è corteggiato anche dal Lipsia. Sulla lista anche Gasperini che affronterà la Roma lunedì in una sfida fondamentale per la rincorsa al quarto posto. Ma la pista che porta a Gian Piero si è raffreddata così come quella per Pioli. (...)

(Il Messaggero)