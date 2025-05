Friedkin a Trigoria: da Fabregas a Vieira è l'ora delle scelte

[...] La giornata di Dan Friedkin a Trigoria è stata intensa. Ha incontrato Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi, ha salutato la squadra, ha osservato l'allenamento. [...] Il dossier aperto è quello dell'allenatore. La lista è ancora lunga ma comincia a restringersi. Restano in corsa Patrick Vieira, Gian Piero Gasperini - nonostante le smentite di Ranieri - Francesco Farioli e Cesc Fabregas. La scelta spetta direttamente al presidente, come ripetuto più volte da sir Claudio. [...] L'altro punto all'ordine del giorno è la questione stadio. In Campidoglio attendono la consegna del progetto definitivo del nuovo impianto a Pietralata. L'idea a Trigoria è quella di presentare un faldone da completare in corsa, dossier dopo dossier, in attesa degli ultimi sondaggi archeologici [...] La Roma nelle prossime settimane dovrebbe integrare il proprio organigramma con l'inserimento di diverse figure apicali all'interno del club. Dopo la nomina di Jason Morrow, come nuovo Cfo, si aspetta di capire da chi verranno coperte le caselle di amministratore delegato e capo del marketing. [...] Ma a Trigoria sta montando la questione Svilar. Il calciatore entro la fine della stagione vuole chiarimenti sul futuro e capire se il club ha deciso di puntare su di lui, rinnovando il contratto, o ha bisogno di incassare denaro dalla sua cessione. Un'urgenza che potrebbe essere messa all'attenzione dello stesso presidente.

(la Repubblica)