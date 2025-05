Finale thriller su ogni fronte: titolo, Europa e retrocessione

La questione non è ancora chiusa. Né per il titolo, né per la Champions e nemmeno per la retrocessione. Finale da film thriller su tutti i fronti. [...] Stasera a Bergamo, in novanta minuti, alta tensione, si conoscerà il futuro dell'Atalanta, della Roma e della Juventus, perché questo dice la classifica a due giornate dalla fine. Per gli atalantini la vittoria significherebbe sicura partecipazione alla coppa, lo stesso vale per la Roma che invece manderebbe in analisi la squadra bianconera che, al contrario, organizza la macumba per la sconfitta giallorossa. È un momento decisivo per progetti e bilanci, a Roma hanno le idee chiare, Claudio Ranieri è il docente di riferimento per i Friedkin ed il futuro della squadra, a Torino la confusione regna sovrana in campo e in sede. [...]

Per tutti, scudetto, coppe europee e retrocessione, saranno importanti gli arbitraggi, viste le recenti esibizioni possiamo aspettarci la qualunque.

(Il Giornale - D. Damascelli)