Festa per Ranieri: Milan travolto all'Olimpico nell'ultima di Sir Claudio

LEGGO (F. BALZANI) - La notte delle lacrime, ma anche dei sorrisi e della gioia. Claudio Ranieri saluta in lacrime un Olimpico tutto ai suoi piedi e che gli ha dedicato una scenografia da libro di storia.

E in campo la sua Roma mette subito la partita in discesa. Dopo tre minuti arriva il gol di Mancini (terzo sigillo nelle ultime 4 partite al Milan) che corre a omaggiare il tecnico dei miracoli. Al 20' proprio il difensore rimedia una gomitata sullo stomaco da Gimenez che viene espulso dopo il richiamo del Var. La serata sembra serena, ma la Roma forse troppo sicura si abbassa e al 39' subisce il pareggio del Milan: assist di Pulisic per Jimenez, interviene Svilar che nulla può sul tap in di Joao Felix. Negli spogliatoi Ranieri toglie il fazzoletto e usa ancora il righello.

Nella ripresa la Roma entra concentrata con Soulé a imperversare sulla fascia e un paio di tentativi di Saelemakeers e Angelino. Il gol arriva su punizione e arriva da chi era rimasto in panchina nelle ultime quattro partite: con un missile sul primo palo Paredes sorprende Maignan e fa esplodere i 70mila dell'Olimpico prima del timbro finale di Cristante dalla distanza.

Nel frattempo se da Torino non arrivano notizie confortanti, da Milano il pareggio della Lazio permette ai giallorossi il sorpasso al quinto posto a 90' dalla fine del campionato.

Dopo la partita è solo festa per Ranieri. L'Olimpico resta pieno, Ranieri parla e sono di nuovo lacrime come per Totti e De Rossi. «Sessanta anni fa stavo li in mezzo a voi. Vi avevo chiesto aiuto e me lo avete dato, manca solo un ultimo passo. Grazie per tutto l'amore che mi avete dato, infinitamente grazie», ha detto Ranieri col microfono al centro del campo.