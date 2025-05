IL TEMPO - Ancora una giornata di campionato e la finale di Coppa Italia da giocare e poi spazio al "World Sevens Football": la Roma, insieme a Ajax, Bayern Monaco, Benfica, Manchester City, Manchester United, PSG e Rosengard, parteciperà al torneo che si terrà in Portogallo (21-23 maggio). Andranno in scena match brevi (due tempi da 15 minuti), sette contro sette, in cui non mancheranno intensità e spettacolo.