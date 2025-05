Femminile: la Federcalcio contro violenza di genere

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Online il quinto episodio della webserie prodotta dalla FIGC "Il Futuro è Donna", ideata con l'intento di abbattere i pregiudizi e le barriere culturali al fine di dare nuovo slancio allo sviluppo del movimento calcistico femminile (sostenabilia.it). Protagoniste di questa puntata Sofia Cantore e Arianna Caruso, pronte a raccogliere il testimone da Sara Gama: "La prossima battaglia da portare avanti dovrà essere quella della parità di genere". Le azzurre, così come le compagne e le colleghe, hanno un obiettivo: lavorare tutte insieme per ottenere le stesse opportunità e fare quindi un ulteriore passo. [...] Domani invece la Roma ospiterà il Milan per cercare punti e centrare matematicamente la Champions.