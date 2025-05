Femminile, Giugliano: "La Coppa Italia vale molto. Il mancato scudetto? Fa parte di un percorso"

LA STAMPA - Il capitano della Roma Femminile Manuela Giugliano ha parlato in esclusiva per il quotidiano, presentando la sfida di oggi della squadra giallorossa contro la Juventus per la vittoria della Coppa Italia. Queste le sue parole.

Qualche rammarico, dopo due scudetti di fila, per non aver fatto il tris con la Roma?

"Fa parte di un percorso, dove possono esserci anche momenti non positivi. Alcuni infortuni non ci hanno permesso di avere la rosa completa, ma non devono rappresentare un alibi. La Roma sta facendo un percorso pluriennale: nelle due stagioni precedenti abbiamo vinto tanto, ma questa annata difficoltosa ci può dare ancora un trofeo".

Quanto conta la Coppa Italia?

"Molto. Può essere un punto d'arrivo importante dopo una stagione pesante, ma anche di ripartenza in ottica futura".

[...]