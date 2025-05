Femminile, addio a Spugna: Guarino favorita

IL TEMPO (A.D.P) - Sipario sull'era Spugna. La Roma e il tecnico si separano dopo aver vinto in quattro anni due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Decisione presa di comune accordo, nonostante l'allenatore avesse un altro anno di contratto.

Ieri il club ha ufficializzato la fine della collaborazione ringraziando il mister per il lavoro svolto e il tecnico ha affidato ai social i saluti: «Magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo e sarà come se non ci fossimo mai lasciati».

La società sta già lavorando per il futuro. Il nome forte sembrerebbe quello di Rita Guarino, quest'anno senza panchina dopo le importanti esperienze all'Inter e alla Juventus. La Fiorentina ha esonerato De La Fuente, la Viola potrebbe essere un'opzione per l'ormai ex Roma, così come il tecnico argentino una soluzione per le giallorosse. Non è da escludere neanche la pista estera. Quello che è certo è che Bavagnoli e il ds Migliorati non lasceranno nulla al caso.