Fattore Olimpico

Una serata carica di emozioni e speranze attende la Roma. Il futuro non vedrà più Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, almeno come allenatore. Quella di domani sera contro il Milan sarà la sua ultima partita casalinga all'Olimpico, uno stadio che per lui è stato teatro di momenti indimenticabili: (...) dalla commozione per il suo ritorno come "salvatore della patria", all'addio a Daniele De Rossi, fino all'ovazione ricevuta durante Roma-Leicester. (...) Cinquecento panchine in Serie A, ma le 98 con la Roma hanno un sapore speciale, e domani avrà l'ultima chance di guidare la sua squadra verso la Champions League.

Vincere contro il Milan è l'imperativo (...). Ranieri non lascerà Trigoria, ma non siederà più in panchina; l'Olimpico, però, resterà sempre casa sua. È qui che la Roma ha costruito la sua incredibile rimonta. Dopo una sconfitta iniziale contro l'Atalanta (...), la squadra di Ranieri è diventata un "rullo compressore", e questa è la base per sperare in un successo contro i rossoneri.

All'Olimpico, con Ranieri, la Roma ha segnato tanti gol contro Lecce, Parma, Lazio, Genoa e Monza, ottenendo anche vittorie di misura contro Como, Cagliari, Verona e Fiorentina, oltre ai pareggi con Juventus e Lazio (ritorno). Anche in Europa League, il bilancio casalingo è stato impeccabile (...). Il calore del pubblico (...) è stato un fattore determinante.

Ma non sarà solo l'ultima di Ranieri. Anche per alcuni giocatori, quella di domani potrebbe essere l'ultima apparizione sull'erba dell'Olimpico. Hummels, (...) dopo il momento difficile contro il Milan in Coppa Italia, si appresta a dire addio al calcio. Potrebbe essere l'ultima anche per Saelemaekers, il cui riscatto dal Milan è incerto, e forse per Cristante, apprezzato dagli allenatori ma meno dai tifosi, e accostato al Como. (...) Anche Paredes, poco utilizzato nelle ultime uscite, potrebbe salutare.

Pure Svilar, (...) che ha recentemente subito gol in casa solo contro la Juventus (...), potrebbe essere all'ultima all'Olimpico, nonostante il forte legame con i tifosi che ne invocano il rinnovo. A Trigoria c'è fiducia che la situazione si risolva. (...) Con la qualificazione in Champions, i sorrisi potrebbero superare le lacrime per gli addii, a patto di superare un Milan reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, proprio all'Olimpico.

(Messaggero)