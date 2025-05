Fabregas, il Como non cede. La Roma cerca il piano B: possibile incontro con Terzic

A Trigoria si vive con il fiato sospeso. Il tempo scorre, ma l'annuncio del nuovo allenatore non arriva. Tutto ruota ancora attorno a Cesc Fabregas, il profilo che mette d'accordo proprietà, dirigenza e anche Claudio Ranieri, che non ha mai nascosto la stima per il tecnico spagnolo. L'interesse della Roma è concreto, reale, sostenuto anche da una proposta economica robusta e da un progetto triennale. Ma il Como, almeno per ora, resiste con forza. Fabregas ha dato segnali di apertura: l'idea di guidare un club come la Roma lo affascina. Il club lariano, però, lo considera il perno del rilancio tecnico. In particolare, il presidente Mirwan Suwarso non vuole rinunciarvi, forte dell'appoggio di una proprietà potente e ricca. (...) Se Fabregas non riuscisse a liberarsi, la Roma rischierebbe di trovarsi spiazzata, con un piano B da rimettere in piedi in corsa. Un piano che porta il nome di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta sta valutando il suo futuro, attratto dall'idea di proseguire un ciclo già vincente e stimolato dalla prossima Champions. Ma se dovesse decidere di voltare pagina, La Roma sarebbe pronta ad accoglierlo. Anche se tra i tifosi il suo nome divide parecchio. Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui, tra giovedì e venerdì, dovrebbe esserci un incontro con Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund già contattato dal club dopo l'esonero di De Rossi e prima dell'ingaggio, infausto, di Juric. Va ricordato che Ranieri ha dichiarato che l'intesa con il nuovo tecnico sarebbe già sta-ta raggiunta, ma che spetta a Dan Friedkin renderla ufficiale. (...)

(corsera)