Europa a ogni costo. Ranieri in passerella, Soulé cerca l'acuto: la Roma si scalda

Sono atti d'amore. "Ci vediamo domenica all'Olimpico", scrisse sui social Paulo Dybala ai tifosi lo scorso agosto dopo aver rifiutato i milioni dell'Arabia. "Ci vediamo lì", sembra dire allo stesso modo l'alter ego della Joya, Matias Soulé, a caccia del primo gol nello stadio amico, e soprattutto sembra dirlo il mago Claudio Ranieri, convocando per domani il popolo della Roma per l'ultima in casa col Milan. [...] "Salire quegli scalini è una cosa che va oltre - spiega il tecnico -, vedere lo stadio sempre pieno, i tifosi vicini pure nelle difficoltà, è una sensazione bellissima". [...] Una rincorsa per l'Europa, la sua, che se concretizzata sarebbe un miracolo sportivo. Come la Premier che ha vinto col Leicester. "In Europa voglio arrivarci. Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo e alla voglia dei ragazzi. Sarebbe super importante". [...]

Per lasciare un gruppo del quale sono state messe "le fondamenta": "E ora pian pian costruiremo una squadra che sarà un orgoglio per i tifosi". [...] Una "squadra che fa squadra", la definisce Ranieri, che ha proprio in Soulé l'elemento con più talento, colui il quale nel 2025 ha portato 13 punti tra reti e assist. [...] E sogna di interrompere il tabù Milan dopo 4 precedenti con Juve e Frosinone con soli ko (e un gol inutile). Sarebbe un modo concreto di sdebitarsi col tecnico, per Matias. Proprio nella domenica in cui Ranieri sarà per la 500esima volta in panchina in A. [...]

(gasport)