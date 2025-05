Espirito Santo per la panchina: la pista straniera dei Friedkin

LEGGO (F. BALZANI) - Che l'Amen sulla questione allenatore sia vicino? Tra fantasie (smentite) di Klopp e un Gasperini lontano ecco che Espirito Santo appare all'orizzonte per la panchina della Roma. Il portoghese del Nottingham Forrest - che ha allenato anche Porto, Valencia e Tottenham - è salito in pole nelle ultime ore. Ci sarebbero stati contatti negli scorsi giorni a Londra tra la proprietà giallorossa e il 51enne che in questa stagione si sta giocando l'accesso in Champions a una giornata dal termine. Proprio come la Roma. Papabile quindi, e non potrebbe essere altrimenti visto il cognome. Espirito Santo, ex giocatore di Mourinho al Porto, è legato da un contratto fino al 2026, ma il litigio plateale in campo col presidente Marinakis ha incrinato non poco i rapporti. Caso (o forse) vuole che come dirigente del Nottingham ci sia Lina Souloukou, che si è dimessa da Ceo della Roma lo scorso novembre. I rapporti tra la greca e i Friedkin sarebbe rimasto buono e questo fa sperare in un esito positivo. Il nome di Espirito Santo è uscito al termine di una giornata folle che ha visto dilagare la notizia (smentita in maniera netta) di un possibile approdo di Klopp a Roma. Nuno ha un modus operandi molto simile a Ranieri come ha spiegato il difensore Morgan che era stato allenato da entrambi: «Entrambi sanno come alleggerire la pressione sulla squadra». I due allenatori si sono conosciuti ai tempi in cui Espirito Santo guidava il Wolverhampton e Ranieri trionfava col Leicester. Nuno o no, le mire sembrano spostarsi all'estero e vedono tra i papabili anche Hutter del Monaco mentre Farioli finisce proprio nelle mire del Nottingham. E Klopp? L'indiscrezione apparsa ieri su La Stampa di un accordo già preso è stata smentita ma non è bastata per placare le agenzie di scommesse: la quota è passata da 35 a 2,50.