Elmas recuperato verso la Roma

Ieri pomeriggio Elmas è tornato ad allenarsi con i compagni al Filadelfia: il macedone è completamente recuperato. [...] L'impressione è che Elmas viaggi verso un rientro dal primo minuto nella sua abituale posizione, quella di trequartista di sinistra nel 4-2-3-1. Invece, Sosa e Njie non dovrebbero farcela ad essere convocati per l'ultima di campionato: anche ieri sono rimasti a parte. Da valutare c'è poi la situazione di Coco: il difensore un paio di settimane fa è stato operato a una mano, oggi le sue condizioni sono buone. [...] Il nodo sarà sciolto in mattinata.

(gasport)