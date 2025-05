El Shaarawy: scattate le condizioni del rinnovo

IL TEMPO (G. TUR.) - Un altro anno a tinte giallorosse. El Shaarawy, in scadenza alla fine del prossimo mese di giugno, ha prolungato il proprio contratto con la Roma. Il Faraone, infatti, ha raggiunto la percentuale di presenze necessaria per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026. La prossima, dunque, sarà la sua decima stagione nella Capitale. [...] Nella stagione appena conclusa, El Shaarawy ha collezionato 41 presenze realizzando 3 reti. Dopo essere stato impiegato con costanza nelle prime settimane da Ranieri, il Faraone si è visto ridurre il proprio minutaggio e da metà marzo è stato inserito nell'undici titolare solo contro la Juventus. [...]