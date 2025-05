È "rompete le righe": Dybala punta luglio

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Europa League sia. Paredes e Salemaekers regalano il successo alla Roma all’Olimpico Grande Torino per 2-0 contro i granata. I giallorossi conquistano i tre punti che permettono loro di rimanere al quinto posto e di giocare l’Europa League il prossimo anno. Un obiettivo che sembrava irraggiungibile dopo un inizio di stagione da incubo, ma Claudio Ranieri è riuscito nell’ennesimo miracolo. Ultime 22 partite di Serie A con 16 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, numeri da capogiro. [...]

Con la stagione giunta al termine i calciatori inizieranno le loro vacanze prima di fare rientro a Trigoria per iniziare la preparazione. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini continueranno ancora le terapie presso il quartier generale giallorosso, con l’obiettivo di provare a rientrare in tempo per l’inizio della preparazione estiva. [...]