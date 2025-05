E ora la Roma prepara il sorpasso

[...] A margine degli ultimi due scontri diretti per il quarto posto, non ci sono né vinti né vincitori: con quattro squadre in due punti, non ci resta infatti che rimanere incollati allo schermo fino alla fine per scoprire chi sarà ad aggiudicarsi un pass per la prossima Champions League. La Juve è arrivata a millimetri dallo scatto tanto atteso. [...] Il pari dell'Olimpico offrirà alla Roma - impegnata domani sera a Bergamo contro l'Atalanta - la chance per il sorpasso in classifica sui bianconeri a due giornate dalla fine.

Ma attenzione: anche un pareggio contro la Dea potrebbe giocare a favore dei giallorossi. Con un punto, la squadra di Ranieri riaggancerebbe Juve e Lazio a quota 64, in vista degli ultimi delicati impegni contro Milan [...] e Torino. Il regolamento, in caso di arrivo a pari punti di tre squadre, prevede il consulto della classifica avulsa. [...] Se i bianconeri dovessero arrivare in parità con Lazio e Roma, il quarto posto spetterebbe alla squadra di Ranieri. [...]

(Tuttosport)