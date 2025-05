Dybala sarà una risorsa: non certo un problema

[...] Paulo Dybala sta vivendo la sua estate di convalescenza e aspettando con curiosità la nuova stagione. [...] Adesso che è certo lo sbarco di Gasperini, non può che essere felice della novità. Si sente garantito, non penalizzato da questa scelta. Considera molto positivo, per sé e per la Roma, riabbracciare l'uomo che lo lanciò a Palermo. [...] Ma la cosa più importante è un'altra: è Gasperini ad aver bisogno di lui.

Lo ha detto più volte pubblicamente, ne ha parlato privatamente a Dan Friedkin a Firenze: perché mai Dybala dovrebbe essere un problema? All'Atalanta ha reso grande un altro argentino, il Papu Gomez, e un fantasista come Ilicic, che certo non era un fenomeno dal punto di vista atletico e dinamico. [...] Altra cosa è la situazione contrattuale, un ingaggio da 7 milioni fino al 30 giugno 2026 che non riguarda Gasperini. Su queste cose, che riguardano gli amministratori finanziari e non lui, Gasperini non metterà bocca. [...] Quando sarà completamente recuperato, Paulo si metterà a disposizione del nuovo arrivato in ogni singolo allenamento. [...] Vedrete, si capiranno in fretta.

