Dybala parte con la squadra: Pisilli titolare

IL TEMPO (G. TUR.) - Gli uomini di Ranieri affronteranno stasera l'Atalanta al Gewiss Stadium. A certificare l'importanza della partita è anche la presenza di Dybala a Bergamo per supportare i compagni, nonostante non figuri nella lista dei convocati. L'argentino e Pellegrini, infatti, sono gli unici indisponibili. Gollini ha accusato un leggero problema alla spalla e, forse anche per questo, mister Ranieri ha deciso di portare un quarto portiere in panchina chiamando il giovane Marcaccini. Per quanto riguarda l'undici titolare, il tecnico di San Saba sembra intenzionato a confermare le scelte delle ultime settimane. Il dubbio principale riguarda il sostituto di Pellegrini. Pisilli sarebbe avanti nel ballottaggio con Gourna-Douath e Paredes per completare il centrocampo con Koné e Cristante. L'incognita per Gasperini, che dovrà fare a meno dello squalificato Hien, è legata alle condizioni di Lookman. Il nigeriano ha accusato un'infiammazione al tendine d'Achille destro, ma dovrebbe riuscire quantomeno ad essere in panchina.