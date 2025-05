Dybala: "Paredes insiste, vuole portarmi al Boca"

"Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca". Dybala torna a parlare del suo futuro: pur col contratto prolungato al 2026, non chiude all'ipotesi di finire la carriera in patria. "La verità è che ancora non so cosa farò, dipende anche dal lavoro e dalla famiglia. L'Arabia? Non troverò un altro amore come quello che ho qui". E' infortunato, ma sempre presente al fianco dei compagni. "L'infortunio è stato una doccia fredda ma ora l'ho assimilato e sto lavorando per tornare prima possibile".

(corsera)