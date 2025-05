Dybala mental coach a Bergamo: "Roma, puoi farcela, credo in te"

Paulo Dybala è con la squadra a Bergamo da infortunato per stare vicino ai compagni anche in occasione di Atalanta-Roma. Ieri ha seguito l’allenamento di rifinitura da bordocampo, studiando i suoi compagni, suggerendo qualche situazione offensiva e confrontandosi con Ranieri sulla condizione dei giocatori. [...] "Giocate senza paura, avete dimostrato a tutti chesiete una squadra forte e potete giocarvela alla pari. Credo in voi, potete farcela", ha detto un po’ a tutti nel ritiro di Bergamo. Poi i tanti consigli a Soulé, a Shomurodov e a Pisilli.

(corrieredellosport.it)

