Dybala, il futuro e l'erede di Soulé: "Paredes mi vuole portare al Boca"

Le immagini di Paulo Dybala in lacrime dopo l'infortunio in Roma-Cagliari, hanno fatto il giro del mondo. L'ennesimo stop di un campione che non vede l'ora di riassaggiare il campo. Di questo ne ha parlato la Joya al giornalista Gaston Edul: "Stava andando tutto bene ed è stata dura quando ho saputo che sarei stato fuori per tanto tempo. Ero pronto per andare in nazionale e non poter giocare con l'Argentina mi uccide. Ora sono più tranquillo e sto lavorando per tornare". Al momento l'ex Juve non ha intenzione di lasciare la Roma: "Sono qui da tre anni e i tifosi sono incredibili. La gente è molto affezionata a me e cerco di ricambiare questo amore che forse non troverei altrove. Sono stato molto male dopo la finale di Budapest perché meritavamo quella coppa".

Sull'offerta dell'Al Qadsiah: "L'ingaggio era noto, ma quando lo vedi scritto sul foglio e se firmi è tuo ti commuovi. Il futuro? Tengo aperta una porta per il ritorno in Argentina, Paredes mi mette pressione per andare al Boca". [...] Paulo ha parlato anche della possibilità di indossare la numero 10 di Totti: "Pinto venne a Torino con la 10, ma per rispetto di Totti ho rifiutato". Su Soulé: "Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby è stato incredibile, stava per farne anche un altro ma l'ha sbagliato". [...]

(Il Messaggero)