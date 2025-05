Duelli e sacrificio: adesso Soulé per la Roma è oro

Lunedì ci tiene da matti. [...] Matias Soulé, del resto, la prossima sfida con l'Atalanta ce l'ha a cuore per tanti motivi: perché vuole trascinare la Roma in Champions e perché con l'Atalanta finora ha preso solo schiaffi. [...] Al terzo tentativo vuole invertire la rotta. E possibilmente incidere, proprio come ha fatto a Milano due domeniche fa. [...] Se la Roma oggi sogna ancora di andare in Champions League, lo deve anche a lui, che nelle ultime 11 di campionato [...] ha portato in dote ben 13 punti, tra gol decisivi [...] e assist. [...] Insomma, in questi ultimi due mesi e mezzo nessuno nella Roma ha inciso e pesato come Matias Soulé. [...]

Del resto, Ranieri ha sempre disseminato tranquillità intorno all'argentino, cercando di regalargli quell'autostima fondamentale anche per poi mostrare al meglio la propria personalità. "Matias deve stare sereno, il futuro della Roma è suo - le parole dell'allenatore giallorosso - Lui ha una stoffa pregiata, in campo tutti devono sapere che quando ha la palla lui può succedere sempre qualcosa". [...] Dall'altra parte, però, ci sono anche i consigli di Paulo Dybala, per Matias un amico prima che un compagno di squadra. [...] L'importante sarà capitalizzare l'enorme ricchezza dei due talenti argentini. Ed a farlo potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri. [...] Se la Roma dovesse andare in Champions, potrebbe essere lui l'uomo a cui verrà offerta la panchina giallorossa. [...]

(gasport)