Dovbyk ora o mai più

Potrebbe essere lui l' "imbucato" alla festa d'addio di Claudio Ranieri, (...) il protagonista inatteso? Artem Dovbyk, al centro di discussioni per la sua scarsa incisività nelle partite che contano, ha contro il Milan l'ultima grande occasione stagionale per prendersi la scena, (...) dimostrare di non essere stato per caso capocannoniere della Liga e guadagnarsi una riconferma convinta.

L'apporto dell'ucraino, nonostante numeri complessivi discreti (17 reti totali e 4 assist in 45 partite), solleva interrogativi in vista della prossima stagione. Contro le grandi squadre, Dovbyk ha spesso faticato. (...) In campionato, dei suoi 12 gol, ben nove sono arrivati contro squadre di medio-bassa classifica, evidenziando una difficoltà a essere decisivo negli scontri diretti (...). Nell'ultima partita casalinga, i tifosi sperano in un suo acuto, come quello contro il Lecce a marzo (...) o quello contro la Fiorentina, unico suo gol su azione contro una diretta concorrente. Una prestazione ben diversa da quella offerta a Bergamo, (...).

La partita contro i rossoneri rappresenta quindi un'ultima chiamata per il centravanti, alla ricerca di un gol che possa pesare nella corsa all'Europa. Una rete che sarebbe anche un omaggio a Ranieri, che lo ha spesso stimolato (...), pungolandolo dopo l'eliminazione europea a Bilbao: "Deve lottare come fanno gli altri. (...) Se si arrende, ne ho altri 25 che vogliono giocare". Da quel momento, Dovbyk ha mostrato miglioramenti (...), ma senza quella continuità richiesta a un giocatore del suo calibro.

Acquistato per 30,5 milioni più bonus (...), con un contratto fino al 2029, la Roma valuta ora il futuro dell'ucraino: affidargli l'attacco della prossima stagione o considerare una cessione in caso di offerta congrua? Un ritorno in Liga non è da escludere (...). Per ora, però, l'appuntamento è con l'Olimpico e il Milan. Dovbyk non è tra i più attesi protagonisti per gol e prestazioni memorabili, ma nel calcio le sorprese sono sempre possibili...

(gasport)