Dovbyk e Shomu, coppia troppo fragile per il sogno 4° posto

C'è qualcosa di stonato, quasi anacronistico, nella coppia d'attacco con cui la Roma sta tentando la rincorsa alla Champions League. Dovbyk e Shomurodov, tra le tante combinazioni offensive delle squadre di vertice, sono forse quella meno temuta, meno brillante, certamente la meno «potente». L'ucraino alterna acuti da centravanti vero a partite in cui sembra un corpo estraneo. L'uzbeko corre e si sbatte, ma il suo profilo, lo dice la sua carriera, non è mai stato da squadra di vertice. (...) 16 gol totali: 12 Dovbyk e 4 Shomurodov, come Vlahovic e Muani della Juve. Tutti gli altri fanno meglio: Lukaku-McTominay (24), Retegui-Lookman (39), Kean-Gudmundsson (23), Thuram-Lautaro (26), Orsolini-Castro (21) Pulisic-Reijnders (21) e perfino Castellanos-Dia (19)

hanno trovato più continuita sotto porta. C'è però una piccola consolazione: La Roma segna poco, ma sempre. Con 51 gol in 36 giornate ha il nono attacco della serie A. Solo due volte, dal 2004-05, aveva fatto peggio a questo punto della sta-gione: nel 2022-23 (45 gol), e nel 2014-15 (49). Ma i giallorossi vanno a segno da 20 partite consecutive tra campionato e coppe. (...) Dovbyk, 10 reti stagionali da 1-0 su 17 totali, è decisivo soprattutto quando sblocca: 15 dei 18 punti complessivi della coppia portano la sua firma. La media gol è simile: uno ogni 188' per lui, uno ogni 187' per Shomurodov. Nelle 12 partite in cui si sono ritrovati a giocare insieme, La Roma ha raccolto 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Dati che non incantano, ma offrono una base su cui lavorare. (...)

