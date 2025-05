Dovbyk c'è: ma domani con il Toro gioca Shomu

Altri 90 minuti - gli ultimi - per sognare la Champions League. La Roma domani sarà di scena a Torino (ore 20.45) e non può sbagliare. [...] Ranieri, però, dovrà rinunciare ad Artem Dovbyk dal 1'. Oggi il provino decisivo a Trigoria, ma potrà andare al massimo in panchina ed entrare nei minuti finali. Spazio alla coppia Shomurodov-Saelemaekers che ha ben figurato contro il Milan. Soulé partirà sulla fascia destra, mentre dall'altra parte l'insostituibile Angelino.

Davanti a Svilar il solito terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Un solo dubbio in mezzo al campo. Koné e Cristante partiranno titolari. Ballottaggio per la terza maglia tra Pisilli e Paredes. [...] Capitolo mercato: oggi la Roma potrebbe incassare 23,5 milioni di euro sul "divano". Alle 16 il Sunderland di Le Fée sfiderà lo Sheffield. In caso di promozione scatterà l'obbligo di riscatto. [...] Prosegue la trattativa col Benfica per Dahl: il club portoghese ha offerto 12 milioni, la richiesta è di 15. Ma la volontà del terzino è quella di rimanere in Portogallo.

(Il Messaggero)