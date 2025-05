Dovbyk al rush finale: Artem il 4° posto per ipotecare il futuro a Roma

Un problema per il futuro potrebbe risolverlo José Mourinho che vorrebbe con sé al Fenerbahce Tammy Abraham. L'altro, invece, vorrebbe risolverlo da solo, trascinando la Roma in Champions League scacciando via ogni dubbio. Artem Dovbyk a Bergamo si gioca tutto e cerca un altro gol pesantissimo. [...]

17 gol e 4 assist non sono stati sufficienti per convincere l'ambiente e i dubbi restano. [...] Ecco perché all'ucraino serve uno sprint finale per il presente e per il futuro. Dovbyk da sempre vive le sue giornate in maniera agitata e non potrebbe essere altrimenti vista la situazione che sta succedendo nella sua Ucraina. Macigno non da poco, soprattutto a livello psicologico e che ha condizionato la sua stagione. La Roma, però, vuole dargli fiducia e sarà il centravanti titolare anche per la prossima stagione. A meno che non arrivi un'offerta che faccia rientra i Friedkin della spesa fatta in estate. [...]

(gasport)