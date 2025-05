Domenica in ma anche out

Sono i primi 90 minuti dei centottanta che possono cambiare i destini di una dozzina di squadre, altrettanti allenatori e alcuni dirigenti. [...] Roma e Milan si ritrovano nella stessa situazione, pur se per differenti motivi: Ranieri lascia la panchina indipendentemente dal risultato finale, il nome del sostituto ancora non è stato rivelato. Ghisolfi sostiene di essere vicinissimo a un top. Ma l'ultima parola spetta a Dan. [...] E Gasp? Voglio vedere chi avrà più coraggio: se l'Atalanta lasciandolo libero con un anno d'anticipo o lui pretendendo di andare via".

(I. Zazzaroni - Corriere dello Sport)