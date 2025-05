Discusso, fischiato e sempre a un passo dall'addio. Ma poi a Cristante il posto non lo leva nessuno

La rinascita di Cristante è l'ennesimo capolavoro di Ranieri. Il centrocampista dopo l'esonero di Daniele De Rossi era finito nel mirino dei tifosi, ma ora ha trasformato i fischi in applausi. Titolare in 4 delle ultime 5 partite, ha fatto finire in panchina Paredes. È di nuovo un pilastro in mezzo al campo come già era successo con Fonseca, Mourinho, Juric e DDR. [...] Al momento si trova a quota 314 presenze in maglia giallorossa e può superare

Agostino Di Bartolomei e raggiungere in questa speciale classifica Pruzzo e Panucci. A gennaio è stato vicino all'addio dopo un periodo complicato. Daniele Pradè - ds

viola - lo stima e ha provato a portarlo a Firenze nella scorsa sessione di mercato. Ma l'ingaggio troppo alto (2,7 milioni) ha frenato la trattativa. A giugno non è da escludere un ritorno di fiamma, ma al momento Cristante pensa solamente alla Roma. [...]

Rischia di rimanere fuori ancora una volta Paredes che dopo aver dichiarato di «aver fatto di tutto per tornare in Argentina» è finito fuori dai radar. E il futuro è da riscrivere. Oltre al solito Boca Juniors c'è anche l'interesse del Santos e di alcuni club arabi. [...]

Nella giornata di ieri a Trigoria sono arrivati Ana Dunkel - Chiéf Financial Officer del

Friedkin Group - ed Eric Williamson, vicepresidente del Business Development del TFG. [...] Due i principali temi del summit: bilancio e stadio. [...] La volontà dei presidenti USA è anche quella di inserire nuovi dirigenti nell'organigramma del club. Un direttore commerciale e il nuovo CFO dopo l'addio a marzo di Anna Rabuano che potrebbe essere sostituita proprio da Dunkel. [...]

(Il Messaggero)