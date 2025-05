Di Francesco è la speranza giallorossa. Lo sgambetto alla Juve passa da Venezia

C'è un filo - neanche troppo sottile - che unisce Di Francesco, la Roma e la Champions. Per uno strano scherzo del destino, il quarto posto della Roma dipende (in parte) dall'ultimo allenatore che ha portato i giallorossi nella massimo competizione europea. L'ultima apparizione è ancora quella del 2019. Dopo l'eliminazione col Porto Eusebio fu esonerato. L'an-o prima, invece, l'incredibile viaggio fino alla semifinale. In queste stagioni nessun allenatore è andato mai realmente vicino al quarto posto (o quinto). L'unico ad aver sfiorato la Champions è stato Mourinho, ma dalla porta dell'Europa League. Domenica la Roma volerà a Torino con l'unico obiettivo di portare a casa tre punti per evitare la Conference e ritrovarsi sopra la Lazio. Ma i telefonini saranno accesi (o le vecchie radioline se preferite) per controllare il risultato di Venezia-Juventus. A Di Francesco servono tre punti per sperare di rimanere in Serie A, ma potrebbero non bastare poiché tutto dipenderà anche dai risultati di Empoli e Lecce. E c'è anche un altro scenario, quasi surreale. Se la Juve perdesse 3-0 a e la Roma pareggiasse 1-1 contro i granata le due squadre si ritroverebbero con lo stesso numero di punti, gol segnati e con la differen-za reti identica. In quel caso è previsto un sorteggio e non lo spareggio. (...) Di Francesco vuole togliersi di dosso l'etichetta di 'brutto anatroccolo', ma serve un miracolo per far rimanere il Venezia in Serie A. E anche quest'anno la Roma gli ha regalato dei brutti scherzi. In campo con le due sconfitte stagionali e durante il mercato. I lagunari avevano chiuso l'affare con i giallorossi per Shomurodov, ma la trattativa è saltata gli ultimi giorni di mercato a causa del gol dell'uzbeko contro l'Eintracht Francoforte. (...)

(Il Messaggero)