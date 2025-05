Dan, attrazione fatale quella notte a Dublino

L'attrazione fatale resiste da un anno e sei giorni: i tre gol di Lookman al Bayer Leverkusen colpirono profondamente Dan Friedkin. [...] L'interesse per Gian Piero Gasperini è nato lì, a Dublino, nella notte-manifesto di un calcio aggressivo, atletico,

ambizioso. La tripla A convinse Friedkin come un titolo affidabile nel mercato obbligazionario. Da quella sera, 22 maggio 2024, nacque l'Idea di conoscerlo, intanto. Per poi valutare un possibile futuro insieme. L'anno scorso i tempi non erano maturi ma adesso l'occasione è diventata concreta. Ranieri garantisce per lui, Ghisolfi annuisce sornione. [...]

(corsport)