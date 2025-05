Da Pioli a Fabregas, giorni decisivi: il dopo-Claudio in mano a Friedkin

E' tempo di Conclave a Roma. Uno parte il 7 maggio, l'altro a Trigoria è già in corso da diversi giorni. [...] La lista è stata presentata ("da mo'", ci disse Ranieri) ed è tutto nelle mani di Dan Friedkin che è atteso nella Capitale per Roma-Milan, ultima di Ranieri all'Olimpico. I due nomi più 'chiacchierati' per il post Claudio sono quelli di Pioli e Fabregas. Il primo - secondo i media arabi - è ad un passo dall'esonero. [...] Un ritorno in Serie A non gli dispiacerebbe e la Roma resta alla finestra. Pioli ha un ottimo rapporto con Ranieri che lo ha allenato ai tempi della Fiorentina tra il 1993 e il 1995. Occhi anche su Fabregas che ha avuto dei contatti col club nelle scorse settimane, ma ieri ha ribadito ancora una volta la volontà di rimanere a Como. [...]

Tramontata l'idea Farioli. Ghisolfi lo ha proposto ma il tecnico dell'Ajax vorrebbe andare in Premier League o al Bayer Leverkusen. Attenzione anche al mister X. [...] Uno dei nomi che la piazza sogna è quello di Max Allegri. Ha richieste in Arabia Saudita, ma la sua priorità è tornare in Serie A. [...] Artem Dovbyk ha convinto a metà nella sua prima stagione. [...] Smentito un possibile ritorno al Girona. [...] In estate verranno fatte delle valutazioni e Ghisolfi proverà ad acquistare un centravanti a prescindere da Dovbyk.

(Il Messaggero)