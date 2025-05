Cosmi: "Fui allenatore della Roma per una notte, poi cambiarono idea. Totti è il calcio, rimpiango di non averlo allenato"

GASPORT - Serse Cosmi, ex allenatore di numerosi club italiani (Perugia su tutti) e noto tifoso della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato di Francesco Totti e della volta in cui è stato a un passo da allenare la squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

Lei è tifoso della Roma: rimpiange di non averla mai allenata?

«Lo sono stato per una notte. Al mattino, cambiarono idea. Non porto rancore. Mi dispiace non aver allenato Totti, che per me impersona il calcio. Quando si parla di lui, perdo l'obiettività. Per esempio, io lo so che Baggio è stato immenso. Totti però aveva tutto quello che un allenatore può desiderare».