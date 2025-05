Como si prepara alla finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma in calendario sabato prossimo alle 18 al Sinigaglia. Oggi Panini allestirà uno speciale stand dalle 11 alle 19 in Piazza Cavour: sarà possibile partecipare a momenti di scambio figurine e ottenere la timbratura ufficiale degli album completi. Sarà anche esposto il trofeo tricolore che sarà assegnato sabato. I biglietti per il match disponibili sul sito figc.vivaticket.it.

(Il Giorno)