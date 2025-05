Conte resta al Napoli, la Juve vira su Gasp

La conferma di Conte al Napoli ha spiazzato la Juventus. (...) Al saldo dello scossone che, proprio a queste ore, sta ridisegnando l'assetto societario del club, il nome di Tudor resta certamente in qu-ta (anche se non decadono quelli di Mancini e Pioli). (...) Le valutazioni tra i corridoi della Confinassa, preso atto della decisione di Conte, sono però quanto mai ampie. E contemplano anche un tentativo, già in atto in queste ore, per uno dei profili soppesati con maggior attenzione - da marzo in avanti - con l'idea di rilanciare il progetto tecnico bianconero. Si tratta di Gasperini, altra figura che la Juventus l'ha già conosciuta sia da giocatore che da allenatore, e che da anni fantastica su un ritorno a Torino dalla porta principale. Lui che nella cintura torinese è nata e cresciuto, a Grugliasco nello specifico, e che da quelle parti ha appena ristrutturato un cascinale, dove ama ritirarsi per sentirsi a casa. Il Gasp, d'altronde, pare in uscita dall'Atalanta sì, ma risulta già anche imparolato con la Roma. Tanto da aver incontrato proprio ieri, in un albergo di Firenze, il consulente giallorosso Ranieri, íl ds Ghisolfi e il presidente Friedkin. Delegazione che gli ha proposto un triennale da 5 milioni pii bonus a stagione e che gli ha presentato i progetti per l'imminente mercato estivo. Il tecnico si è alzato da tavola soddisfatto, ma si è preso alcune ore di riflessione. Ufficialmente per congedarsi dall'Atalanta senza creare fratture con l'ambiente, dopo nove anni insieme. In realtà (anche) per venificarese sul telefono dovesse arrivare la telefonata attesa da una vita. Lo smartphone dei suoi agenti, negli ultimi giorni, ha già squillato..

(tuttosport)