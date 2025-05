Con la Champions si torna Allegri

Maggio sarà un mese caldissimo a Trigoria. In primis, ci sarebbe una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare. La competizione sarebbe essenziale per la Roma, che incasserebbe venti milioni di euro a cui vanno aggiunti i bonus per i risultati (2,1 a vittoria e 700mila a pareggio). Ciò darebbe modo di far lavorare meglio anche Florent Ghisolfi che non sarebbe costretto a cedere i pezzi pregiati. Ma, soprattutto è una competizione in grado di attirare un grande allenatore. Il nome più chiacchierato è Massimiliano Allegri che è tra i preferiti di Ryan Friedkin. Il toscano ha voglia di tornare ad allenare in Serie A e per ora ha messo in stand-by le ricche offerte arabe. Su di lui ci sarebbe anche il Milan, il quale però non avrebbe la qualificazione alla Champions dalla sua. [...]

La sfida contro l'Atalanta sarà dunque lo snodo cruciale per la rincorsa al quarto posto. Negli ultimi 10 anni, la Roma ha vinto solo 3 volte a Bergamo. Si è raffreddata, intanto, la pista che porterebbe a Farioli il quale preferirebbe allenare all'estero. Fabregas resta sullo sfondo, ma, c'è da sconfiggere la concorrenza del Lipsia. [...] Intanto, c'è attesa per l'arrivo dei Friedkin nella Capitale, che non potevano proprio perdersi l'ultimo match di Claudio Ranieri all'Olimpico. [...]

(Il Messaggero)