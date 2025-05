Coco è già al lavoro e punta alla Roma

Continua il lavoro del Torino in vista della trasferta di domenica sera contro il Lecce (...). Anche nella giornata di ieri, diversi giocatori hanno svolto allenamento differenziato.

Tra questi, Alieu Njie, Borna Sosa, Marcus Pedersen e Saul Coco. L'attaccante svedese Njie è rientrato questa settimana dopo un lungo stop (...) e lo staff tecnico potrebbe concedergli qualche minuto nell'ultima giornata proprio contro i giallorossi.

Proseguono il loro percorso di recupero anche Marcus Pedersen (...), assente nell'ultima gara per un trauma facciale, e Borna Sosa (...), fermo da metà febbraio per una distorsione alla caviglia.

Infine, Saul Coco, operato solo tre giorni fa alla mano sinistra, continua a lavorare per mantenere la condizione. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni la sua possibile disponibilità per la partita contro la Roma, (...). Oggi è previsto un altro allenamento, mentre sabato ci sarà la rifinitura prima della partenza per la sede della partita. (...)

(gasport)