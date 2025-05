Claudio il grande. Ranieri fa 500 e saluta tutti: "Sogno Roma in Champions"

[...] Nell'ultima gara da allenatore all'Olimpico, Claudio Ranieri si è commosso a più riprese quando ieri i tifosi della Roma lo hanno a lungo festeggiato, prima del match e al termine della partita, per la sua clamorosa rimonta in classifica, l'ennesima vittoria, il quinto posto, l'Europa conquistata (quanto nobile si vedrà...) e le 500 panchine in Serie A.

Un abbraccio pieno di sentimento e romanismo, con una coreografia mozzafiato e il nome del tecnico scritto a caratteri cubitali in curva Sud. E quando alla fine la sua squadra ha steso il Milan, tenendo viva anche la speranza di approdare in extremis in Champions, il tecnico si è rivolto alla sua gente e ai 68.145 presenti allo stadio (record assoluto) dicendo: "Sessant'anni fa stavo lì in mezzo a voi. Vi avevo chiesto aiuto e me lo avete dato, manca solo un ultimo passo. Grazie per tutto l'amore che mi avete dato. Io sono orgoglioso di questi ragazzi che mi hanno seguito fin dal primo giorno, ma la cosa più importante è che voi avete capito che avevamo bisogno del vostro supporto e amore". [...]

L'allenatore-eroe si è congedato dal popolo giallorosso prendendosi la scena con un giro di campo tra cori e striscioni di ringraziamento. Uno dei tanti recitava: "Un grande condottiero.. un romanista vero". [...]

Tutti i giocatori (compresi gli infortunati, presenti in panchina) hanno abbracciato il tecnico - accompagnato a bordo campo dalla famiglia - a partire da Mats Hummels, a sua volta omaggiato prima della gara con un premio per le sue 645 presenze coi club. [...]

(gasport)