Claudio contro l'arbitro Sozza e il VAR: "Non dovevano togliere il rigore su Koné"

È un fiume in piena Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Sir Claudio - scuro in volto - si presenta ai microfoni di Dazn e critica la scelta di togliere il calcio di rigore concesso al 64' per il fallo di Pasalic su Koné: «Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se cè un evidente errore, questa cosa mi manda ai pazzi. Si vede che Pasalic sbaglia l'intervento e tocca il ginocchio del mio giocatore. Spiegateci come dobbiamo comportarci. L'arbitro aveva fischiato il rigore e rigore era. Queste sono le regole, poi se cambiano di gara in gara lo accettiamo, ma ci dispiace. Non c'è linearità. Rocchi lo dirà, sono sicuro. Sul rigore possiamo discutere, ma spiegateci per giustizia sportiva perché il Var è intervenuto. Sozza? Non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle». [...] Poi discute con Marelli (commentatore arbitrale di Dazn) che parla di 'sfregamento' e non di contatto tra i due calciatori: «Ma come fai a dire che non lo tocca? Non prende mai la palla». Poi saluta e se ne va senza voler rispondere ad altre domande. [...]

(Il Messaggero)