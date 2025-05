Che occasione

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tutto passa dalle mani, ma soprattutto dai piedi dei giocatori della Roma. Parlare a novembre scorso di una possibile qualificazione in Champions League sembrava una bestemmia, ma ora, alla luce del percorso straordinario compiuto sotto la guida di Ranieri, sono i giallorossi ad avere la possibilità di infliggere il colpo del ko alle rivali. È però un gancio tutt'altro che facile da assestare, visto che il primo ostacolo è rappresentato dall'Atalanta di Gasperini. [...] Se anche in Lombardia dovesse filare tutto liscio, ci sarebbero poi due avversarie di livello come Milan e Torino sul percorso che porta alla Champions. Sembra per il momento inutile mettersi a fare calcoli per vedere chi la spunterà tra Roma, Juventus e Lazio, con Dovbyk e compagni chiamati a fare nove punti in tre partite. [...] Con la Fiorentina, i giallorossi hanno segnato il 19esimo risultato utile consecutivo e sta comandando saldamente la classifica parziale del girone di ritorno. [...] Ranieri è però consapevole di un grosso rischio che incombe sulle spalle del gruppo: quanto fatto fino ad ora non basta affatto e c'è ancora la possibilità di rimanere a bocca asciutta, senza qualificazione ad alcuna coppa. Un qualcosa che lascerebbe tanta amarezza dopo l'incredibile rincorsa e soprattutto alla luce del pari tra Juventus e Lazio. [...] Una promessa, quella di Ranieri, che racchiude tutta la voglia di continuare a stupire. Anche contro un'Atalanta che se dovesse vincere sarebbe aritmeticamente terza e in Champions League. Anche contro quel Gasperini di cui si è parlato e si parla tanto per raccogliere l'eredità dello stesso tecnico testaccino.