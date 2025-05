Champions, la Roma chiede aiuto all'amico Di Francesco

A volte ritornano. E si dovrebbe chiedere loro scusa per qualche critica esagerata o per quel gol preso dalla Roma a Empoli, all'ultimo minuto, che l'anno scorso condannò il Frosinone alla serie B. I sogni giallorossi di Champions passano da un miracolo lungo, quello di Claudio Ranieri, e da uno breve, da chiedere a Eusebio Di Francesco: fermare la Juve con il suo Venezia all'ultima di campionato. Ai lagunari, per salvarsi, servono la vittoria e un incastro con i risultati di Empoli (in casa con il Verona) e Lecce (fuori contro la Lazio). Quasi impossibile. (...) Il cuore di Di Fra è diventato giallorosso prima da calciatore - con lo scudetto 2000-01 - e poi da allenatore. Nella stagione 2017-18 ha portato la Roma al terzo posto e alla semifinale di Champions contro il Liverpool. (...) Non è baciato dalla buona sorte, Di Fra. Ma in una notte tutto può succedere.

(corsera)