Champions, con 9 punti qualificazione matematica

Dopo il pareggio tra Lazio e Juventus, la Roma ha il destino nelle sue mani. Con nove punti nelle prossime giornate (contro Atalanta, Milan e Torino) sarebbe sicura di andare in Champions League. In caso di pareggio domani a Bergamo tutte e tre le squadre si ritroverebbero con gli stessi punti (64), e se così sarà anche al termine, entrerebbe in gioco la classifica avulsa che vede la Lazio fuori dai giochi. [...] Situazione di parità, invece, tra Roma e Juve. La sfida allo Stadium era finita 0-0, mentre all'Olimpico 1-1.

La squadra di Tudor, a oggi, ha un vantaggio nella differenza reti, ma la distanza è minima (+20 contro +18). [...] Roma e Lazio dovranno fare i conti con un calendario più complicato. Dovbyk e compagni affronteranno Atalanta e Torino fuori casa e il Milan all'Olimpico la prossima settimana. [...] A Trigoria, il presidente Friedkin ha incontrato Svilar: c'è aria di rinnovo. Verso Bergamo: in difesa il terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Scalpita Pisilli per giocare al posto dell'infortunato Pellegrini. Cristante e Koné completano il centrocampo. Davanti Shomurodov-Dovbyk, sulle fasce Soulé e Angelino.

(Il Messaggero)