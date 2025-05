Certezza Zalewski, il nuovo ruolo lo esalta e segna alla Yamal: "Scudetto, l'Inter c'è"

Si è girato che per un attimo è sembrato di vedere uno Yamal dal piede destro, controllo col tacco e tiro a giro che dici "oh, mamma". E certo che no, Nicola Zalewski non è Yamal. Ma è un giocatore che si e già guadagnato l'Inter di domani ed è il suo trofeo. Il riscatto non è in discussione, sei milioni e mezzo di motivi per prenderselo definitivamente dalla Roma. [...]

«Non é difficile trovarsi bene in questo gruppo e in questa squadra. L'ho già detto e lo ripeto: mi trovo benissimo all'Inter, con i compagni e i tifosi, voglio restare qui, poi deve decidere la società». E ha già deciso, infatti. [...]

Sta per approcciarsi alla terza finale europea in quattro anni, dopo quelle di Conference e di Europa League con la Roma: «Nello sport chi lavora duramente viene ripagato, poi per entrare nella storia queste finali bisogna vincerle - ha raccontato -. Io ne ho vinta una e un'altra l'ho persa ingiustamente. Ora ho di fronte quella più importante della mia vita. Almeno per ora».

(gasport)