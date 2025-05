C'è chi dice no: Fabregas rimane al Como. Dan è ancora in città, l'aereo lascia l'Europa

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - In attesa della fumata bianca per il conclave romanista, continua a sfogliarsi la margherita: m'allena, non m'allena. Da ieri, abbiamo potuto depennare un altro nome dalla lista dei papabili. [...] Si tratta di Cesc Fabregas. L'emergente allenatore spagnolo, protagonista di una grande stagione col neopromosso Como rimarrà almeno un altro anno in riva al lago. [...]

E così, dopo Ancelotti ufficiale al Brasile, anche Fabregas è da escludere. Chissà se il suo nome è mai comparso nella lista presentata, settimane fa, da Ranieri e Ghisolfi a Friedkin. La cosa certa è che, il nodo dovrà essere sciolto per iniziare a preparare il domani. Un futuro che passa soprattutto dal campo, con una Champions più complicata anche se non impossibile. Anche dal progetto stadio o dal riassetto dirigenziale, temi che Dan in persona ha analizzato in questi giorni a Trigoria. Non è dato conoscere la posizione attuale del presidente, ma è probabile che il texano sia ancora in città, mentre il suo aereo ieri è partito da Salisburgo e ha fatto ritorno negli USA.

