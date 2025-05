C'è anche Sarri nella lista

Aumentano le possibilità che Maurizio Sarri sieda sulla panchina della Roma. L'ex Lazio è libero ed è in attesa che si liberi una panchina. Il Milan poteva essere una buona opzione, ma, l'arrivo di Igli Tare potrebbe complicare le cose visti gli attriti passati tra i due. [...] Dunque, se la pista rossonera non è più tanto invitante, quella che porta a Trigoria potrebbe scaldarsi presto. [...] A frenare gli entusiasmi dei tifosi, invece, è il suo passato alla Lazio. In questo caso, però, gli verrebbe in aiuto Claudio Ranieri che lo affiancherebbe nelle fasi iniziali. [...] I fatti parlano di un tecnico che ha vinto un Europa League con il Chelsea e uno scudetto con la Juventus. Insomma un profilo da monitorare come Gasperini, che prende tempo. [...] Questi intrighi e pettegolezzi non ci sarebbero mai stati se Ranieri non avesse portato la Roma a giocarsi la Champions fino all'ultima giornata. A Trigoria sperano nel colpaccio e per questo si stanno limitando le distrazioni. Friedkin non vuole che la squadra inizi a pensare al prossimo anno prima del tempo. Non decollano, invece, le piste Hutter del Monaco e Rose. La curiosità è tanta, ma, c'è ancora da attendere la trasferta di Torino.

(Il Messaggero)